Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası Çekya'da Başlıyor

Spor

Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda, Eylül Şenal, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Betül Önal ile Buse Açıl; erkeklerde ise Hüseyin Yüce, Muhammed Sadık Seydioğlu, Hüseyin Şahan ve Hasan Emre Sarp temsil edecek.

Milli sporcular, bugün organizasyonun yapılacağı Çekya'ya gitti.