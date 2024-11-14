Gençler Dünya Parkur Şampiyonası Başlıyor

Cimnastikte Gençler Dünya Parkur Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek organizasyon 15-17 Kasım tarihlerinde Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi milli cimnastikçiler Mirza Ali Dölek ile İrem Acımış temsil edecek.
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