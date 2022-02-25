Gençler tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler tenis müsabakaları sona erdi

25.02.2022 18:48
Gençler tenis müsabakaları sona erdi

erkek tenis il birinciliği müsabakaları sona erdi.

erkek tenis il birinciliği müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Spor Lisesi, kızlarda Fen Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları yarışmaları kapsamında gençler kız-erkek tenis il birinciliği Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan tenis kortunda yapıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, TED Koleji üçüncü oldu. Kızlarda ise Fen Lisesi birinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üçüncü ve TED Koleji dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim etti. - DÜZCE

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi tanıtıldı ŞANLIURFA - Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi tanıtıldı TYB Erzurum Şubesi Hüseyin Avni Ulaş'ı panel ile andı TYB Erzurum Şubesi Hüseyin Avni Ulaş'ı panel ile andı

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, gençlik, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement