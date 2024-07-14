Gençler Türkiye Kürek Kupası Meriç Nehri'nde sona erdi - Son Dakika
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Spor

Gençler Türkiye Kürek Kupası Meriç Nehri'nde sona erdi

Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası sona erdi. Organizasyonun son gününde masterler, genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde 227 sporcu yarıştı. Fenerbahçe 19 yaş altı erkekler kategorisinde birinci olurken, Galatasaray ise 19 yaş altı kadınlar kategorisinde birincilik kupasını kazandı. Galatasaray 17 yaş altı erkekler kategorisinde birinci olurken, Fenerbahçe ise 17 yaş altı kadınlar kategorisinde birinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 15 yaş altı kategorisinde hem erkeklerde hem de kadınlarda birinci oldu. Kupaları dereceye giren sporculara Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba tarafından verildi.

14.07.2024 13:37
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Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası sona erdi.

Organizasyonun son gününde masterler, genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde 227 sporcu yarıştı.

Gençler Türkiye Kürek Kupası yarışlarında 19 yaş altı erkekler kategorisinde Fenerbahçe 550 puanla birinci oldu. 19 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Galatasaray 470 puanla birincilik kupasını kazandı.

17 yaş altı erkekler kategorisinde Galatasaray 536 puanla birinci olurken, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde 300 puanla Fenerbahçe birinci sırada yer aldı.

15 yaş altı kategorisinde ise Fenerbahçe erkeklerde 238, kadınlarda da 250 puanla kupaları kazanan takım oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere kupaları, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençler Türkiye Kürek Kupası Meriç Nehri'nde sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençler Türkiye Kürek Kupası Meriç Nehri'nde sona erdi - Son Dakika
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