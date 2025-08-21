Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Hazırlıkları Başladı

21.08.2025 09:31
Meriç Nehri'nde 22-24 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyona için sporcular sıkı antrenman yapıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Organizasyon, 22-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Meriç Nehri'ndeki şampiyonada Türkiye'nin farklı kulüplerinden yaklaşık 400 kürek çekecek.

Şampiyona öncesi sporcular Meriç Nehri'nde antrenman yaparak organizasyona hazırlandı.

Sporcuların hedefi madalya kazanmak

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Başantrenörü Mehmet Mumcuoğlu, gazetecilere Edirne'de geniş katılımlı bir şampiyona düzenleneceğini söyledi.

Şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını belirten Mumcuoğlu, "İlk olarak Ankara'da bir kamp yaptık. Bu kampımız oldukça verimli geçti. Yarışlara kısa bir süre kaldı, Meriç'teki hazırlıklarla şampiyonaya hazır hale geleceğiz." dedi.

Mumcuoğlu, hedeflerinin katıldıkları tüm kategorilerde kürsüye çıkmak olduğunu dile getirdi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kağan Baran ise yarışlara madalya hedefiyle hazırlandıklarını belirtti.

Şampiyonaya Ankara ve Edirne'deki antrenmanlarla çalıştıklarını aktaran Baran, "Zorlu bir süreç. Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlanıyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Hedefimiz her yarışta olduğu gibi madalyalar kazanmak. Takım olarak kendimizi çok hazır hissediyoruz." diye konuştu.

Poyraz Çelebi de büyük organizasyonların kendisine tecrübe kattığını ifade etti.

Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getiren Çelebi, "Güzel çalışmalar yaptık. Çok verimli bir süreç oldu. Hedefimiz katıldığımız tüm yarışlarda kürsüye çıkmak. Burada başarı elde edip Milli Takım'a katılmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

