Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı - Son Dakika
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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı

31.05.2022 19:10

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da sona erdi.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da sona erdi.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda 6 gün süren müsabakalarda 3 bin sporcu mücadele etti.

Gençler Tekvando Dünya Şampiyonası için sporcu seçme niteliğinde olan Türkiye Şampiyonasında sporcular madalya alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Altı gün süren şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette yapıldı.

Erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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