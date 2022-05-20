Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı

20.05.2022 18:49
Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı

Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Ordu'nun Gölköy ilçesinde başladı.

Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Ordu'nun Gölköy ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ulugöl Tabiat Parkı'ndaki organizasyonda basın mensuplarına, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan organizasyona yaklaşık 2 bin kişinin katılmasını beklediklerini belirten Genç, 22 Mayıs'ta sona erecek şampiyona dolayısıyla federasyon başkanı Tekin Çolakoğlu'na teşekkür etti.

İlk iki gün Gölköy Ulugöl Tabiat Parkı'nda, son gün ise Altınordu ilçesi Taşbaşı'nda etapların gerçekleştirileceğini aktaran Genç, "Şampiyona 19 Eylül Stadı'nda madalya töreni ile sona erecek. Bu büyük organizasyona tüm Orduluları bekliyoruz. İlimizde yapılan spor faaliyetlerine, yatırımlarına destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da gençlerimiz adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, uzun mesafe kategorisindeki yarışlarla başladı.

Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı - Son Dakika


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