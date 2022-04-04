Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

04.04.2022 16:07
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın üçüncü gününde genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın üçüncü gününde genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de bugünkü maçların ardından Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Alara Çermen'den kurulu kadınlar takımı 6'ncılık, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Alkım Öztürk'ün yer aldığı erkekler takımı ise 15'incilik elde etti.

Şampiyonada yarın, genç erkekler ve kadınlar flöre kategorilerinde maçlar yapılacak.???????

YORUMLAR
500
Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Eskrim, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:58 Bakan Nebati: Piyasada işler elhamdülillah iyi, yıl sonunda enflasyon makul seviyeye düşer
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement