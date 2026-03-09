Gençlerbirliği 0-0 Alanyaspor: Demirel Puan için Mutlu - Son Dakika
Gençlerbirliği 0-0 Alanyaspor: Demirel Puan için Mutlu

09.03.2026 23:30
Volkan Demirel, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta yorgunluk ve fiziksel eksikliklerden bahsetti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, puan için mutlu olduğunu belirterek, "Yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan için mutlu olduklarını, ancak oyunlarıyla alakalı sıkıntılarının olduğunu dile getirdi.

Bu sıkıntılarının başında takımın fiziksel yetersizlik yaşaması olduğunu söyleyen Demirel, "Topla çıkışlarda pozisyon ya da birkaç tane kenar organizasyonu yakaladık. Ama o yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık." diye konuştu.

Demirel, Alanyaspor'un büyük takımlara karşı iyi oynadığını ve iyi mücadele ettiğini dile getirerek, kendilerinin de maçın ilk 25 dakikasında çok etkisiz olduklarını kaydetti.

Ardından saha içinde oyuncularına oyunsal anlamda farklı formasyonları denemelerini söylediğini ifade eden Demirel, şunları söyledi:

"Beni mutlu eden şu ki, takıma ne söylediysem yapmaya çalıştılar. 4-4-2 karşılama ile başladık. Sonra 4-3-3'e döndük. İkinci yarıda ise 4-5-1'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü baskı yediğimiz durumlar oldu. 4-5-1'e geçtikten sonra biraz daha oyunu dengeleyebildik ve pozisyonlar üretebildik."

Volkan Demirel, detayı çok olan ama kendileri için önemli 1 puan aldıklarını belirterek, oyuncularını ve takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerinin olduğunu vurgulayan Demirel, bunu da önlerindeki maçlarda tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

