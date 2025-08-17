Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Metehan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nalepa'nın şutunda kaleci Abdullah topu kurtardı.
57. dakikada sol kanattan Kenneth Paal'ın ortasında ceza sahası içinde Tomas Cvancara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu 2 hamlede kontrol etti.
67. dakikada defanstan seken topa sert vuran Michal Nalepa'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası solunda topu kontrol eden Nikola Storm'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Thalisson (Sinan Osmanoğlu dk. 85), Dimitrios Goustas, Matej Hanousek, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Samed Onur (Henry Onyekuru dk. 72), Abdurrahim Dursun (Furkan Ayaz Özcan dk. 85), Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Michal Nalepa
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Dilhan Demir, Yiğit Hamza Aydar, Yusuf Hasan Temel, Mehmet Akbal
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek, Veysel Sarı, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski (Jesper Ceesay dk. 55), Güray Vural (Bünyamin Balcı dk. 55), Abdülkadir Ömür (Poyraz Efe Yıldırım dk. 87), Nikola Storm (Ali Demirbilek dk. 90+1), Tomas Cvancara (Lautaro Giannetti dk. 87)
Yedekler: Kağan Arıcan, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Berkay Topdemir, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Nikolas Storm (dk. 81) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Kenneth Paal, Georgiy Dzhikiya (Antalyaspor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?