Gençlerbirliği, 1. Lig'de Üst Üste 4. Galibiyetini Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlerbirliği, 1. Lig'de Üst Üste 4. Galibiyetini Elde Etti

Başkent ekibi Gençlerbirliği, 1. Lig'in 22. haftasında Iğdır FK'yı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve ligde 4. sıraya yükseldi. Son 5 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırarak, kalesini gole kapatmayı başardı.

03.02.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇLERBİRLİĞİ, 1. Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Başkent ekibi Gençlerbirliği, 22'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Iğdır FK'yı 2-0 yenerek, ligde üst üste 4'üncü galibiyetini elde etti. Başkent ekibi, son 4 haftada elde ettiği galibiyetlerden 12 puan topladı. 5 maçta 1 beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'in 22'nci haftasını 36 puanla 4'üncü sırada kapattı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Kırmızı-siyahlı ekip yeni hocası Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 13 puan topladı. Gençlerbirliği, bu süreçte kalesini de gole kapattı. Kırmızı-siyahlılar, Eroğlu yönetiminde çıktığı ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Daha sonra Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 20'nci haftada lider Kocaelispor'u Başkentte 1-0 yendi. Boluspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Başkent ekibi, play-off hattına girmeyi başardı. Gençlerbirliği 22'nci haftada oynadığı Iğdır FK'yı da aynı skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Başkent ekibi son 5 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Ligde 4'üncü sıraya yükselen Gençlerbirliği, 23'üncü hafta mücadelesinde 7 Şubat Cuma günü Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Futbol, Finans, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, 1. Lig'de Üst Üste 4. Galibiyetini Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:26:42. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, 1. Lig'de Üst Üste 4. Galibiyetini Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.