Gençlerbirliği, 1. Lig'de Üst Üste 4. Galibiyetini Elde Etti

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GENÇLERBİRLİĞİ, 1. Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Başkent ekibi Gençlerbirliği, 22'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Iğdır FK'yı 2-0 yenerek, ligde üst üste 4'üncü galibiyetini elde etti. Başkent ekibi, son 4 haftada elde ettiği galibiyetlerden 12 puan topladı. 5 maçta 1 beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'in 22'nci haftasını 36 puanla 4'üncü sırada kapattı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Kırmızı-siyahlı ekip yeni hocası Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 13 puan topladı. Gençlerbirliği, bu süreçte kalesini de gole kapattı. Kırmızı-siyahlılar, Eroğlu yönetiminde çıktığı ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Daha sonra Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 20'nci haftada lider Kocaelispor'u Başkentte 1-0 yendi. Boluspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Başkent ekibi, play-off hattına girmeyi başardı. Gençlerbirliği 22'nci haftada oynadığı Iğdır FK'yı da aynı skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Başkent ekibi son 5 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Ligde 4'üncü sıraya yükselen Gençlerbirliği, 23'üncü hafta mücadelesinde 7 Şubat Cuma günü Esenler Erokspor'u ağırlayacak.