Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya\'da kampa girecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp çalışmaları için 2024 yılının ilk günü Antalya'da toplanacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak Pazartesi günü Antalya'da toplanacak kırmızı siyahlı futbolcular, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te 1-9 Ocak tarihlerindeki kampta yapacak.

Gençlerbirliği, Calista Luxury Resort Otel'de yapacağı kampta Almanya 2. Lig ekiplerinden 1.FC Kaiserslautern ile 6 Ocak Cumartesi günü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor ile 9 Ocak Salı günü hazırlık maçı oynayacak.