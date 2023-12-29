 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya'da kampa girecek - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya'da kampa girecek

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2024 yılının ilk günü Antalya'da toplanacak. Kırmızı siyahlı futbolcular, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını 1-9 Ocak tarihlerindeki kampta yapacak. Kampta Almanya 2. Lig ekiplerinden 1.FC Kaiserslautern ile 6 Ocak Cumartesi günü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor ile 9 Ocak Salı günü hazırlık maçı oynayacak.

Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya\'da kampa girecek
29.12.2023 - 16:47,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp çalışmaları için 2024 yılının ilk günü Antalya'da toplanacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak Pazartesi günü Antalya'da toplanacak kırmızı siyahlı futbolcular, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te 1-9 Ocak tarihlerindeki kampta yapacak.

Gençlerbirliği, Calista Luxury Resort Otel'de yapacağı kampta Almanya 2. Lig ekiplerinden 1.FC Kaiserslautern ile 6 Ocak Cumartesi günü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor ile 9 Ocak Salı günü hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlerbirliği, Trendyol, Almanya, Antalya, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya'da kampa girecek - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya'da kampa girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement