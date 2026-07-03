Gençlerbirliği 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
03.07.2026 21:52
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Gençlerbirliği, yeni sezon antrenmanlarına Beştepe Tesisleri’nde core ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core (vücut ağırlığıyla yapılan) ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi, lastik egzersizleri yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, isabetli pas organizasyonu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Yeni sezonun ilk antrenmanı, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan maç ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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