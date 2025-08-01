Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladı.
Başkent kulübünün açıklamasına göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Antalyaspor forması giyen Abdurrahim, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'nde de oynadı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Abdurrahim Dursun'u Transfer Etti - Son Dakika
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