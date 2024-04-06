Gençlerbirliği, Adanaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da 14 madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nın ilk gününde Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 14 madalya elde etti. Milli sporcular, 24 ekiple 17 farklı yarışta mücadele etti ve birçok kategoride finale yükselmeyi başardı. Yarışların ikinci gününde ise milli kürek takımı, 13 ekiple mücadele ederek finale yükselmek için mücadele edecek.