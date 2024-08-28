Gençlerbirliği, Almanya\'dan genç yetenek transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 19 yaşındaki defans oyuncusu Emirhan Ünal'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı-karalarımız, Almanya 4. Lig ekiplerinden Wuppertaler SV takımında forma giyen Emirhan Ünal'ı transfer etti. Gençlerbirliği'miz, sağ bekte oynayan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol, yetenekli genç bir oyuncuyu takıma kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 20 takımın mücadele edeceği zorlu bir sezon bizi bekliyor. Gençlerbirliği yönetimi olarak bu sezon transfer çalışmalarımız konusunda adeta ince eleyip sık dokuduk. Scout ekibimiz, teknik ekibimiz ve transfer komitemizin detaylı çalışmaları doğrultusunda transferlerimizi yaptık ve gerek görüldüğü takdirde yapmaya da devam edeceğiz. Kadromuza isim yapmış tecrübeli oyuncuların yanında, gelecek vadeden futbolcuları da kazandırmayı amaçlıyoruz. Emirhan Ünal da 19 yaşında gelecek vadeden yetenekli bir oyuncumuz."