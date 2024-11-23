Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

23.11.2024 22:46
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin yardımcı antrenörü Dünyacan Çiçekverdi, "Hafta içinde özellikle duran toplarda gol atabileceğimize inanıyorduk. Ankaragücü'ne çok çalıştık. Bu sayede duran toptan golü bulduk." dedi.

Çiçekverdi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara'da güzel bir maç oynandığını söyledi.

MKE Ankaragücü'nü önde karşılamak istediklerini dile getiren Çiçekverdi, şu ifadeler kullandı:

"Hafta içinde özellikle duran toplarda gol atabileceğimize inanıyorduk. Ankaragücü'ne çok çalıştık. Bu sayede duran toptan golü bulduk. Maçın son 15 dakikasında da taktiksel olarak formasyonumuzu değiştirdik. Orada da çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim taktiksel çalışmalarımızın hepsinin gereğini yerine getirdiler. Ankaragücü'nü de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Koçak: "Bir golle de geriye düştük sonra da mağlup olduk"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, sayısız gol fırsatını değerlendiremediklerini belirterek, "Bir golle geriye düştük sonra da mağlup olduk. O kadar fazla fırsatı değerlendiremeyen bir takım... Sonuçta da futbol cezasız kalmaz. Böyle sıfır puanla masadan kalkar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika

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