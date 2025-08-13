Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmaya yönelik çalışmayla başladı. İdman, koordinasyon ve çabukluğa dayalı eğlenceli oyunla sürdü.
Saha kenarına kurulan platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalışan başkent ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Gençlerbirliği, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Biletler satışta
Eryaman Stadı'ndaki Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.
Saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkası: 250 lira
Maraton: 300 lira
Kapalı: 400 lira
VIP: 1000 lira
Misafir: 325 lira
