Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçını Eryaman Stadyumu\'nda oynayamayacak

Gençlerbirliği, Bandırmaspor ile sahasında karşılaşacağı müsabakanın Eryaman Stadyumu'nda oynanmayacağını duyurdu.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nden Eryaman Stadı hakkında açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan incelemelerde zeminin futbol oynamaya elverişsiz olduğu kaydedildi. Başkent ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yoğun maç trafiğinin zemini etkilenmesinden kaynaklı olarak 19 Şubat saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Aktepe Stadı'nda gerçekleşeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'yle ortak kullanımımızda olan Eryaman Stadyumu'nun, son dönemdeki yoğun maç trafiğinden zeminin etkilendiği ve MKE Ankaragücü- Galatasaray arasında 18 Şubat-Pazar oynanacak müsabaka sonrası saha zemininin daha da ağırlaşacağı, 19 Şubat Pazartesi Bandırmaspor'la oynayacağımız karşılaşmada da saha zemininin futbol oynamaya elverişsiz bir hal alacağı TFF ve tarafımızca hasıl olmuştur. Bu vesileyle TFF tarafından kulübümüze gönderilen yazıda 19 Şubat Pazartesi Bandırmaspor'la oynayacağımız müsabaka için stat belirlememiz istenmiş ve kulübümüz tarafından stat belirtilmemesi halinde TFF tarafından resen stat ataması yapabileceği bildirilmiş. Trendyol 1. Lig'de kalan iç saha maçlarımızın yeniden Eryaman Stadyumu'nda oynanabilmesi ve zemin bakım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Eryaman Stadyumu'ndaki çalışmalar sonlanıncaya kadar TFF'nin isteği üzerine kulüp olarak farklı bir statta oynama kararı almış bulunmaktayız. TFF ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve yazışmalar neticesinde isteğimiz üzerine Trendyol 1. Lig'in 23. haftasındaki Bandırmaspor müsabakasının, 19 Şubat Pazartesi saat 14.00'te Aktepe Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve değerli taraftarlarımıza önemle duyururuz." - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçını Eryaman Stadyumu'nda oynayamayacak - Son Dakika
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