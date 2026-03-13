Gençlerbirliği Beşiktaş\'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Futbolcular daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Günün tek idmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan antrenman sonunda 24 yaşına giren oyuncu Franco Tongya için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Tongya, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinin tebriklerini kabul etti.