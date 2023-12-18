Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor maçı için hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre oyuncular, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ve yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, taktik ağırlıklı çalışma ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibinde kart cezalısı Kayode'nin yanı sıra tedavisi süren Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Özgür Çek ve Alperen Babacan, Bitexen Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.