Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 87 Elias Durmaz), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Özgür Çek, Oğuzhan Berber, Amilton (Dk. 90+1 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 76 Akabueze), Melih Bostan (Dk. 88 Özgür Baran Aksaka), Yatabare
Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 90+1 Muhammet Turhan), Kadir Seven, Faruk Can Genç (Dk. 90+1 Fatih Yılmaz), Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 84 Mert Han Kurt), Furkan Kütük, Şahin Dik (Dk. 84 Furkan Arda Kabaca), Kasım Alperen Köşker (Dk. 73 Emre Nizam)
Gol: Dk. 69 Yatabare (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 44 Faruk Can Genç, Dk. 90+3 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+3 Özgür Çek (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.
Play-off mücadelesi veren Gençlerbirliği, puanını 50'ye yükselterek umudunu son haftaya taşıdı. Küme düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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