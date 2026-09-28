Gençlerbirliği çift antrenmanla çalıştı, Kevin Rodrigues idmana katıldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği çift antrenmanla çalıştı, Kevin Rodrigues idmana katıldı

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Gençlerbirliği çift antrenmanla çalıştı, Kevin Rodrigues idmana katıldı
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Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla noktaladı. Tedavisi biten Kevin Rodrigues'in de yer aldığı idmanların ardından kırmızı-siyahlılar, 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, günün ilk çalışmasında salonda gruplar halinde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki günün ikinci antrenmanına ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, koordinasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın devamında 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, ardından taktik çalışmaya geçti. Kırmızı-siyahlılar, hücum ve savunma organizasyonlarına yönelik özel çalışmaların ardından idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, tedavisi tamamlanan Kevin Rodrigues de katıldı.

Gençlerbirliği Kulübünün başkanı Haydar Arda Çakmak, başkan yardımcısı Arif Ölmez ve sportif direktörü Cem Can, günün ikinci antrenmanını saha kenarından takip etti.

Başkent temsilcisi, milli aranın ardından ligde 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiCumartesiSporSon Dakika

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