Gençlerbirliği Düzce\'de Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde idmana çıktı. Kocaelispor ile dün hazırlık maçında karşılaşan başkent temsilcisinin futbolcuları, yenilenme çalışması yaptı.

Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.