Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor
Gençlerbirliği, Düzce'de kamp yaparak sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, idman ve yenilenme çalışmalarıyla sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde idmana çıktı. Kocaelispor ile dün hazırlık maçında karşılaşan başkent temsilcisinin futbolcuları, yenilenme çalışması yaptı.
Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Kaynak: AA
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