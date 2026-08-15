Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

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Gençlerbirliği, 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkent ekibi, Ankara'da 11 yıldır yenemediği rakibi karşısında yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Ankara'da 11 yıldır yenemediği rakibi karşısında yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen Gençlerbirliği, geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmadan da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 50'nci sezonunu geçirecek Gençlerbirliği, Süper Lig'e yeniden yükseldiği geçen sezon ise istediği başlangıcı yapamadı. 5 farklı teknik direktörün görev yaptığı, başkanlık koltuğunda ise 3 değişikliğin yaşandığı 2025-2026 sezonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 34 puan toplayan kırmızı-karalar ligi 14'üncü sırada tamamladı. Başkent ekibi sezonun son bölümünde Metin Diyadin'in yeniden takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti. Diyadin yönetiminde son 2 maçını kazanan kırmızı-siyahlılar, bu sonuçlarla ligde kalmayı başardı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI ALINAN SON GALİBİYET 2015'TE

Gençlerbirliği, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'yi Ankara'da son olarak 15 Mart 2015 tarihinde mağlup etti. Başkent temsilcisi, o karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü o dönemde de İsmail Kartal yapıyordu. İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 resmi karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu maçların 5'inde sarı-lacivertliler kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İRFAN CAN VE SALİH UÇAN'IN LİSANSI ÇIKTI

Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde kadrosunu; Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu, orta saha Zafer Göktuğ Erdem ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı ile güçlendirdi. Transfer yasağını dün kaldıran başkent ekibi, daha sonra İrfan Can Eğribayat ile sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki kalecinin yanı sıra 2 yıllık anlaşma sağlanan Salih Uçan'ın da lisansı çıkarıldı. İrfan Can Eğribayat, teknik direktör tarafından görev verilmesi halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği formasıyla sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE SEZONA ERKEN BAŞLADI

Geçen sezonu 74 puanla 2'nci basamakta tamamlayan Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Şampiyonlar Ligi yolculuğunda 2'nci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi geçen sarı-lacivertliler, 3'üncü turda ise Sturm Graz'ı 2 karşılaşmada da mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 resmi karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İsmail Kartal'ın ekibi, yakaladığı seriyi lige de sürdürmek istiyor.

İSMAİL KARTAL, SİFTAH YAPACAK

İsmail Kartal da 2 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'nin başında yeniden bir lig sezonunun ilk maçına çıkacak. Deneyimli teknik direktör, sarı-lacivertli takımın başında 2023-2024'te 38 maçta 99 puan toplamış, aynı sezonun ilk 10 haftasında tüm maçlarını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi başlangıcını gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE'DE AKE VE GREENWOOD İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKACAK

Başkentte oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin yeni oyuncuları da ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak. Nathan Ake ve Mason Greenwood görev verilmesi durumunda sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunun ardından ligde yeniden sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku ise kamp kadrosunda yer almadı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika

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