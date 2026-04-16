Gençlerbirliği, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Pas uygulamalarıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı öğrenildi.

Başkent ekibinin Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, tesislerde takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı saha kenarından takip etti.