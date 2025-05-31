Gençlerbirliği Genel Kurulu Ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.