Gençlerbirliği, hazırlık maçında Kaiserslautern\'e 4-1 yenildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e 4-1 yenildi.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa giren Gençlerbirliği, ilk hazırlık maçında Kaiserslautern ile karşılaştı.

Calista Sport Center'da oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'nin tek golünü 19. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. Kaiserslautern golleri ise 5. dakikada Ache, 55 ve 79. dakikalarda Abiama ve 85. dakikada Tomiak'tan geldi.

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Gençlerbirliği'nden Amilton da Silva ile Kaiserslautern takımı oyuncuları arasında bir pozisyon sonrası gergin anlar yaşandı. Diğer oyuncuların ve teknik heyetin müdahalesiyle futbolcular sakinleştirildi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da gerginliğin önüne geçmek için Silva'yı oyundan aldı.