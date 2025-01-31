Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın seyircisi önünde Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavisi süren Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran ve Abdullah Şahindere, maç kadrosuna alınmadı.