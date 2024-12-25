Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı

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GENÇLERBİRLİĞİ, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

Recep Karatepe ile yol ayrımına giden 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyuran başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gençlerbirliği'miz, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır."

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu için 28 Aralık Cumartesi günü imza töreni düzenlenecek. 52 yaşındaki teknik adam, törenin ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.