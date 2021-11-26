Gençlerbirliği ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim iş birliği konusunda protokol imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile diğer ilgililer katıldı.

Eğitim gören çocuk ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan protokol kapsamında, üniversite öğrencilerine Gençlerbirliği Spor Kulübü çatısı altında staj imkanı sağlanacak.

Protokol kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spora teşvik, Ankara'nın sporcu dostu şehir, spor başkenti olması gibi hayata geçirilmesi planlanan projeler konusunda da mutabakata varıldı.