Gençlerbirliği - Kasımpaşa: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği - Kasımpaşa: İlk Yarı Beraberlik

Gençlerbirliği - Kasımpaşa: İlk Yarı Beraberlik
09.05.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarıda heyecan dolu anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

1. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı pasta defans arkasına sarkan Adrian Benedyczak topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada penaltıda topun başına gelen Adrian Benedyczak fileleri havalandırdı. 2-0

31. dakikada Metehan Mimaroğlu, serbest vuruşta meşin yuvarlağı Oğulcan Ülgün'e pasladı. Oğulcan'ın şutu yandan dışarı gitti.

42. dakikada Abdurrahim Dursun'un ortasını Oğulcan Ülgün karşılayarak kale sahasına çevirdi. Adama Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

45+3. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun serbest vuruştan açtığı ortada Dimitrios Goutas meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. 2-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu, Sekou Koita (Cihan Çanak dk. 14)

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Adem Aorus, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Cafu, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Jim Allevinah, Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Emre Taşdemir, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Adrian Benedyczakk (dk. 1 ve 12 pen.) (Kasımpaşa), Adama Traore (dk. 42), Dimitrios Goutas (dk. 45+3) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Kamil Ahmet Çörekçi, Godfried Frimpong, İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) - ANKARA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği - Kasımpaşa: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
21:14
Fenerbahçe’nin milli oyuncusu kafa travması geçirdi
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu kafa travması geçirdi
20:42
902’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
20:38
Derbide neler oluyor Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında dördüncü gol de geldi Neler oluyor neler
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında dördüncü gol de geldi! Neler oluyor neler
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 21:50:49. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği - Kasımpaşa: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.