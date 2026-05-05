Gençlerbirliği, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlıların daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ve 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022, bu sezon da 16 Aralık 2025-14 Şubat 2026 tarihlerinde teknik direktörlüğünü yapan Metin Diyadin, 4. döneminin ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün açıklamasına göre Diyadin, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir değerlendirme ve motivasyon konuşması yaptı.

Oyuncular, idmanın ilk bölümünde saha kenarına kurulan istasyonlarda sprint çalışması gerçekleştirdi ve dar alanda top kapma oyunu oynadı. Antrenman, Diyadin'in de joker oyuncu olarak yer aldığı çift kale maçla tamamlandı.

Bu sezon 5. kez teknik direktör değişikliği yaşanan başkent ekibi, bitime 2 hafta kala 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.