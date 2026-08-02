Gençlerbirliği, Kocaelispor\'a Mağlup Oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Gençlerbirliği, 4. hazırlık maçını Kocaelispor ile oynadı. Müsabakada başkent ekibinin tek golü Sekou Koita'dan gelirken, Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri ise Bedirhan Yıldız ve Tayfur Bingöl kaydetti.

Mücadeleye Gençlerbirliği; Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Kevin Rodrigues, Ousmane Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya ve Sekou Koita 11'i ile başladı.

Kocaelispor'da ise 11'de; Serhat Öztaşdelen, Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Tanguy Zoukrou, Show, Tayfur Bingöl, Uğur Kaan Yıldız, Bedirhan Yıldız, Ege Bilim ve Makana Baku yer aldı.