Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 Yendi
06.05.2026 03:11
Gençlerbirliği, Kocaelispor'u mağlup ederek 10 maç aradan sonra galibiyet aldı. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 10 maç sonra galibiyete uzandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk inan açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maçın zorlu geçeceğini önceden tahmin ettiğini belirterek, "Gençlerbirliği deplasmanında oynamak çok kolay olmayacaktı. Onların şiddetle galibiyete ihtiyacı vardı. Mücadelenin ön planda olacağı bir maç öngörmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Golü yedikten sonra mücadele ettik, pozisyonlar bulmaya çalıştık ki Gençlerbirliği'nin golü bulduktan sonra bu şekilde dirençli bir savunma yapması beklediğimiz bir şeydi. Yine de çok denedik, uğraştık ve pozisyonlara da girdik ancak neticelendiremedik. Oynadığımız oyunun karşılığı en azından 1 puan olabilirdi. Ama bugün mağlup olarak buradan ayrıldık. Bunun için de üzgünüz" dedi.

'SAKAT OYUNCULAR VE FİNANSAL SIKINTILARIMIZ VAR'

Selçuk İnan, bu sezon iyi bir takım kurduklarını belirterek, "Önemli sonuçlar aldık ama biz diğer takımların çok üstünde bir takım değiliz. Diğer takımlar da en az bizim kadar kaliteli. Bugün her maçı aynı seviyede oynamak Türkiye'de çok kolay değil, bizim gibi takımlar için özellikle. Yaklaşık 6-7 aydır neredeyse aynı oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız ve finansal sıkıntılarımız var. Hepsini böyle ele aldığınız zaman sürekli üst performans göstermek bizim isteğimiz. Çalışmamız da o yönde ama bunun hep bu şekilde olmayacağını en azından biliyorum. Belki çok üst performans göstermeyebilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

DEMİREL: HEDEFİMİZ 3 PUANDI

Natura Dünyası Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel ise bu maçta taktiğin önemli olmadığına vurgu yapıp takımının ilk yarıdaki mücadelesine dikkat çekerek, "Oyuncularım ilk yarı çok iyi mücadele ettiler. İkili mücadeleler, hava topları, maça inanmak, konsantre olmak ve motivasyonun bize 3 puanı getirdiğini düşünüyorum. Bir tane daha gol attık ama büyük ihtimalle o kalecinin eline teması olduğu için de verilmeyen bir gol. İlk yarı üstün bir oyun, 2'nci yarı skoru koruma amaçlı çocukların kendi inisiyatifiyle biraz geri çekilmiş ve baskı yemiş olabiliriz. Bugünkü hedefimiz baskı yemek veya güzel oyun değil, 3 puandı. Geldiğimden beri hep söyledim buna bunu. 'Kalan son 4 haftada hedefimiz var' diye. O hedeflerden bir tanesini gerçekleştirdik. Şimdi bunun keyfini yaşayıp bir sonraki maçı bekleyeceğiz. Oradan da umduğumuz skoru alarak inşallah bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" dedi.

'32 PUAN ALIRSAK LİGDE KALABİLİRİZ'

32 puan aldıkları taktirde ile ligde kalma ihtimallerinin yüksek olduğunu kaydeden Demirel, "Göreceğiz ligde kalır mıyız kalmaz mıyız. Alt tarafta mücadele eden takımların buna daha çok ihtiyacı var. Bugün rakibim Kocaelispor diğer takımlarla mücadele eden takımlardan daha çok mücadele ettiler. Doğrusu da budur. Kocaelispor takımını ve hocalarını tebrik ediyorum. Müthiş oynadılar ve direnç gösterdiler. Her pozisyona itiraz ettiler ama ben bunu her takımda ve her maçta istiyorum. O yüzden biz kalbimiz temiz, gönlümüz rahat. İnşallah bu çocuklara ben bu sene kalacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

