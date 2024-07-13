Gençlerbirliği Kulübü Bolu kampını iptal etti

Gençlerbirliği Kulübü, 15 Temmuz'da başlaması planlanan Bolu kampının iptal edildiğini açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın, Bolu'da yapmayı planladığı 2. etap kamp çalışmaları iptal edilmiştir. İlk etap kamp çalışmalarını tamamlayan profesyonel futbol A takımımız, 2. etap hazırlıklarına 15 Temmuz Pazartesi günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde devam edecektir." denildi.
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