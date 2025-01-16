Gençlerbirliği, Matej Hanousek'i Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Kallithea takımının formasını giyen 31 yaşındaki defans oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de bir dönem Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Hanousek, Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.