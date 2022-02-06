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Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ardından

06.02.2022 21:44
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, toparlanacaklarına inandığını belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, toparlanacaklarına inandığını belirtti.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncusu Tshibola'nın 42. dakikada kırmızı kart görmesine kadar ortada geçen bir mücadele olduğunu söyledi.

Başkent derbisine çıkarken 4-5 oyuncularının eksik olduğunu hatırlatan Diyadin, "Bunu bahane olarak algılamayın ama bizim gibi dar bir kadro için bu eksikler çok çok önemlidir. Önümüzdeki hafta ve 1-2 hafta içerisinde sakatlıktan dönecek futbolcularımız var. Yeniden ayağa kalkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altındağ: "Hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Ankara derbisini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Tüm oyuncularını kutlayan Altındağ, "Hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Lider olduğumuz için de mutluyuz. İnançlı bir oyuncu grubumuz var. MKE Ankaragücü hak ettiği yerlere gelecektir." diye konuştu.

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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Metin Diyadin, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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