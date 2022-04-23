Gençlerbirliği'nde başkanlık koltuğu 23 Nisan'da Alpaslan ve Ayşe'ye emanet - Son Dakika

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyaz Akdaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu çocuklara devretti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğuna Alpaslan Kılıçaslan ve Ayşe Sertkaya oturdu.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anaokulu öğrencisi Alpaslan, koltuğa oturur oturmaz ilk talimatlarını verdi. Alpaslan, taraftardan sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu, stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmet Beltan ve kulüp genel müdürü Ergun Maraşlı'ya, stadyumda çocuk taraftarların sayısını artırmak için çalışmaların artırılması talimatını verdi.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ayşe Sertkaya ise stadyumda kadın taraftar sayısını artırmak için talimat verirken, özellikle engellilerin stadyuma gelme konusunda yaşadıkları problemler üzerine çalışmalar yapılmasını istedi.

Ziyaret sonunda günün iki başkanı, Niyazi Akdaş'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik Alpaslan, bundan sonraki süreçte de Akdaş'a her konuda destek olacağının sözünü verdi.