Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu

01.08.2022 01:15
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu

Gençlerbirliği'nde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak aday oldu.

Gençlerbirliği'nde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak aday oldu. Yapılan oylamanın ardından Çankırı 243 delegenin oyu ile başkanlığa seçildi.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Genel kurulda başkanlık için Talip Çankırı ve Arda Çakmak aday oldu. Salonda bulunan 409 delegenin 243'ünü Talip Çankırı alarak kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı olurken, Arda Çakmak ise 158 oy aldı.

Çankırı, genel kurulda yaptığı açıklamada, 2004'ten itibaren Gençlerbirliği yönetiminde yer aldığını belirterek öncelik vereceği konunun altyapı olacağını söyledi.

Gençlerbirliği'nin sahipsiz bir kulüp olmadığının ve seçilmesi ile transfer tahtasının açılacağının altını çizen Çankırı şu ifadelere yer verdi:

"Niyazi başkanın olduğu yerde başkan adaylığım söz konusu olmazdı. Niyazi başkanın teklifi ve uygun görmesi sonucu başkan adayı oldum. Dünyada futbol devasa bir endüstri haline gelmiştir. Futbol kulüpleri şirket gibi yönetilmek zorundadır. Şu an olmasa bile kendi imkanlarımızla paramızı yine kazanan, artıya geçen kulüp olacağımıza canı gönülden inanıyorum. En önemli konunun transfer yasağının kalkması olduğunu biliyoruz. Dün yaptığımız görüşmelerde sözlü destek aldık. En kısa zamanda tahtayı açmayı umut ediyoruz."

Talip Çankırı başkanlığındaki Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde Arif Ölmez, Sinan Aydın, İsmet Beltan, Kadir Kudret Hatipoğlu, Murat Karahan, Kenan Memiş, Sezgin Özkan, Emine Toprak, Şahap Yaralı, Abdülvahit Vardar, Eraslan Er, Şener Köseoğlu, Osman Sungur, Erdem Göktürk, Savaş Çolakoğlu, Ahmet Can Bölünmez, Bülent Üstündağ, Murat Aksoy yer aldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. - ANKARA

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Hemşehrilerinden tam destek: 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' Hemşehrilerinden tam destek: 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu
Kaynak: İHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gençlerbirliği, Çankırı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Talip Çankırı oldu - Son Dakika

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