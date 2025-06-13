Gençlerbirliği'nde Erol Yönetimden Ayrılıyor

Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra dönen Gençlerbirliği'nde futbol şubesi sorumluluğu görevini üstlenen Harun Erol, başkent ekibinin yeni döneminde yönetimde yer almayacağını söyledi.

Harun Erol, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamasında kırmızı-siyahlı camianın, zor dönemlerin ardından "ait olduğu lige" döndüğüne dikkati çekerek başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin adı gibi "birlik" olarak Süper Lig'e tekrar yükseldiğini vurgulayan Gençlerbirliği'nin efsane futbolcularından Harun Erol, "Bundan sonraki süreçte mali yapılanmaya dikkat edilmesi, özellikle de altyapımızdan genç oyuncuların kadromuza, Türk futboluna kazandırılması hayati önem taşıyacaktır. Başarı sürdürülebilir olduğunda ancak Gençlerbirliği'nin geleceği sağlam temellere oturacaktır." diye konuştu.

Başkent ekibinin yarınki genel kurulunda yarışacak başkan adaylarına başarı dileyen Harun Erol, seçilecek yönetime destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.