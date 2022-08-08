Gençlerbirliği'nde kadın futbol altyapı seçmeleri 14 Ağustos'ta yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, çalışmanın Kadın Futbol Programı çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Programın Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştirmek amacıyla başlatılacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gençlerbirliği altyapıdaki kanıtlanmış başarısının yolundan giderek, Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak odağı ile çalışıyor. Bu amaç ile oluşturulan Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı futbola yatkın kız çocuklarını yeni sezonda kırmızı-kara formaya davet ediyor. Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı'nın parçası olmak altyapı takımlarına katılmak isteyen genç kızları 14 Ağustos Pazar günü Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde yapılacak seçmelerimizin ilkine bekliyoruz."
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