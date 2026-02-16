Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Gençlerbirliği\'nde Levent Şahin dönemi
16.02.2026 16:51  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Natura Dünyası Gençlerbirliği, Levent Şahin ile anlaşmaya vardı. Başkent ekibi, genç teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdi.

LEVENT ŞAHİN İLE 1,5 YILLIK İMZA

Çaykur Rizespor maçı sonrası Metin Diyadin ile yollarını ayıran başkent ekibi, Levent Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

'YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

BU SEZON DÖRDÜNCÜ TEKNİK ADAM

Levent Şahin, bu sezon Gençlerbirliği'nde görev alan 4. teknik direktör oldu. Başkent temsilcisini, bu sezon Metin Diyadin dışında Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

GÖREV YAPTIĞI YERLER

Kariyerinin önemli bir bölümünde yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük görevini üstlenecek. 52 yaşındaki Şahin, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de Adanaspor'u çalıştırmıştı. Şahin, Gençlerbirliği'nin son anda Süper Lig'de kaldığı 2008-09 sezonunda, teknik direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yaptı. Son olarak geçen yıl Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında Fatih Terim'in ekibinde yer alan Şahin, kariyerinde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Levent Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Ukrayna’nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:33:18. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.