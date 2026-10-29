Gençlerbirliği\'nde Mendes ilk dakikada gol attı, sakat Goutas\'ın formasını gösterdi

Gençlerbirliği'nde Mendes ilk dakikada gol attı, sakat Goutas'ın formasını gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u ağırladığı maçta Pedro Mendes ilk dakikada gol attı. Mendes, Konyaspor maçının 30. dakikasında sağ diz ön çapraz bağları kopan Goutas'ın formasını göstererek jest yaptı.
Gençlerbirliği'nin Karaköprü Belediyespor'u ağırladığı maçta Pedro Mendes, gol sevincinde sakatlanan Dimitrious Goutas'ı unutmadı ve formasını gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında Karaköprü Belediyespor'u ağırlıyor. Maçın ilk dakikasında sol kanatta topla buluşan Pedro Mendes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mendes, gol sevincinde Dimitrious Goutas'ın formasını tribünlere ve kameralara göstererek jest yaptı.
Konyaspor maçının 30. dakikasında sakatlanan Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıklanmıştı.
Kaynak: İHA
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