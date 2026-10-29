Gençlerbirliği'nde Mendes ilk dakikada gol attı, sakat Goutas'ın formasını gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerbirliği'nde Mendes ilk dakikada gol attı, sakat Goutas'ın formasını gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği\'nde Mendes ilk dakikada gol attı, sakat Goutas\'ın formasını gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u ağırladığı maçta Pedro Mendes ilk dakikada gol attı. Mendes, Konyaspor maçının 30. dakikasında sağ diz ön çapraz bağları kopan Goutas'ın formasını göstererek jest yaptı.

Gençlerbirliği'nin Karaköprü Belediyespor'u ağırladığı maçta Pedro Mendes, gol sevincinde sakatlanan Dimitrious Goutas'ı unutmadı ve formasını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında Karaköprü Belediyespor'u ağırlıyor. Maçın ilk dakikasında sol kanatta topla buluşan Pedro Mendes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mendes, gol sevincinde Dimitrious Goutas'ın formasını tribünlere ve kameralara göstererek jest yaptı.

Konyaspor maçının 30. dakikasında sakatlanan Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiTürkiye KupasıPedro MendesKonyasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 16:08:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Mendes ilk dakikada gol attı, sakat Goutas'ın formasını gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android