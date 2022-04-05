Gençlerbirliği'nde okul ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve teknik direktör Metin Diyadin, Ankara'da okul ziyaretlerine devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle daha önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Akdaş ve beraberindeki heyet, bu sefer Eryaman'da Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette Akdaş ve Diyadin'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mehmet Soylu, Esra Özel ve İsmet Beltan, sportif direktör Baki Mercimek ile futbolcular Aksel Aktaş ve Dmytro Grechyshkin katıldı.

Niyazi Akdaş, kulüp tarihiyle ilgili bilgi verdiği öğrencileri Spor Toto 1. Lig'de 9 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına davet etti.

Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Müdürü Ünsal Çolak da konuşmasında Gençlerbirliği'nin kuruluşunun 99. yılının kutladı.

Ziyaretin son bölümünde öğrencilere Gençlerbirliği ürünleri hediye edildi.