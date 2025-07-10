Gençlerbirliği'nde Süper Lig Hedefi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Süper Lig Hedefi

Gençlerbirliği\'nde Süper Lig Hedefi
10.07.2025 20:31
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Teknik Direktör Eroğlu, ilk yıl ilk 10 içinde bitirmeyi ve eski günlere dönmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Gençlerbirliği'nin hak ettiği Süper Lig'de eski günlerine kavuşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Gençlerbirliği 2020-2021 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını basına açtı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'de başarılı ve kalıcı olmak istiyoruz"

Sadece Gençlerbirliği'nin değil tüm Ankara'nın Süper Lig'e çıktığını aktaran Eroğlu, Ankara'nın Süper Lig'de bir temsilcisi olması gerektiğini söyleyerek, "Hazırlıklarımıza başladık. Sezona hazırlanmak kolay değil. 'Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef olamaz zorunluluktur' demiştim. Süper Lig'de başarılı ve kalıcı olmak istiyoruz. Transferde adım adım ilerliyoruz. Bazı oyuncuları alırken diğer kulüplerle de temasları oluyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Geçen sene devre arasında çok önemli nokta transferler yapmıştık. Tabii bu hem teknik ekibimiz, sportif direktörümüzle beraber güzel bir planlama yaparak sistemimize uygun oyuncular almıştık" diye konuştu.

"Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz"

Bir şeylerin oturması gerektiğini kaydeden Eroğlu, "Belli bir süre sonra ligde ilk 10'a girmeyi planlıyoruz. Onun dışındaki süreçte tabii ki Avrupa olabilir ama ilk etapta biraz Süper Lig'in içinde olmak, doğru planlama ve kadro yapılanmasıyla önümüzdeki süreçlerde de Avrupa süreci olacak. Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Gençlerbirliği'nin hak ettiği Süper Lig'de eski günlerine kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için de fazlasıyla kendimize ve ekibimize güveniyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Politika, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Süper Lig Hedefi - Son Dakika

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