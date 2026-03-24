Gençlerbirliği'nden Üç Milli Davet - Son Dakika
Gençlerbirliği'nden Üç Milli Davet

24.03.2026 13:49
Gençlerbirliği'nden Ricardo Velho, Cihan Çanak ve Prince Martor, milli takımlara çağrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde forma giyen Ricardo Velho ve Prince Martor, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi. Kanat oyuncusu Cihan Çanak da Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Başkent ekibinde kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Milli futbolcu Cihan Çanak ise Ümit Milli Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme mücadelesinin aday kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-siyahlıların 19 Yaş Altı PAF Takımı oyuncusu Prince Martor da Liberya A Milli Takımı'nın 27 Mart'ta Moritanya ve 31 Mart'ta Libya maçlarının aday kadrosuna alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Üç Milli Davet - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nden Üç Milli Davet - Son Dakika
