Gençlerbirliği'nin genç golcüsü forma peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin genç golcüsü Gökhan Altıparmak, performansını artırmak için ekstra çalıştığını ve formayı almak istediğini söyledi.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki Gökhan Altıparmak, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmandan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında yetişen futbolcular için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Gökhan, "Gençlerbirliği benim evim, gözümü burada açtım diyebilirim. Hamza hocam beni ilk A takıma almaya başladı. Şimdi Metin hocamın yönlendirmeleriyle kendimi geliştiriyorum. Onun tecrübelerinden faydalanıyorum." dedi.

Sezonun ilk devresinde az süre bulabilen genç golcü, ikinci yarı için antrenman dışında ekstra çalışmalar yaptığının altını çizdi.

Kırmızı-siyahlı taraftarın kendisinden çok şey beklediği ancak ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Gökhan, "Kendimi tabii ki ikinci yarı için hazırlıyorum. Performansımın artması için gerekli her şeyi yapıyorum, ekstra çalışıyorum. Taraftarımızla gol sevinçleri yaşamak istiyorum. İnşallah umduğum gibi olur ve ekstra çalışmalarımızın karşılığını alırım. Artık formayı kapıp bir daha vermemek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

"Kötü başladık, iyi gidiyoruz, güzel bitireceğiz"

Gökhan Altıparmak, tam kadro hazırlık dönemi geçirememelerinin etkisiyle lige istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

Takıma katılan isimlerin birbirine uyum sağlamasıyla performanslarının da yükseldiğine işaret eden Gökhan, "Lige kötü başladık, iyi gidiyoruz, güzel bitireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Genç futbolcu, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e ait olduğunu ve en kısa zamanda bu kadronun takımı "vitrine" yeniden taşıyacağını vurguladı.

Eyüpspor maçını kazanarak sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirten Gökhan, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısını play-off hattının bir iki basamak altında tamamladık. İlk devre yakaladığımız galibiyet serilerini ikinci yarı sürdürmeyi ve sonunu güzel bitirmeyi amaçlıyoruz. İlk yarı takım olabildiğimiz dönemlerde bunu başarabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıya da takım halinde iyi hazırlanıyoruz. İkinci yarı üst sıraları hedefliyoruz. İnşallah performansımızı daha da yükseltir ve arka arkaya alacağımız galibiyetlerle hedefimize ulaşırız."