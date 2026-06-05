Gençlerbirliği'nin Mali Krizi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin Mali Krizi

Gençlerbirliği\'nin Mali Krizi
05.06.2026 15:02
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Başkan Çakmak, kulübün 3 milyon Euro'luk borcu olduğunu ve mali durumu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, kulübün mali durumu hakkında, "Sporcu alacaklarıyla ilgili geçen sezondan hala devam eden kontratlardan yaklaşık 3 milyon Euro'luk borcumuz var" dedi.

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde sezon değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya; Kulüp Başkanı Arda Çakmak, Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Kara ve Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç katıldı. Toplantıda kulübün bu yılki güncel mali tablosu ile yeni sezon planlamalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, geride kalan sezonun sportif performansı da değerlendirildi. Burada açıklamalarda bulunan Çakmak, kulübün mali olarak sıkıntılı günler geçirdiğini fakat ilerleyen süreçlerde mali olarak daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Çakmak, ilk önce devlete olan borçlarını ödemek istediklerini ve çalışmalarını bu yönde yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Yaklaşık 3 milyon Euro'luk geçen sezondan hala devam eden kontratlardan borcumuz var"

Gençlerbirliği'nin geçen sezondan devam eden borçları olduğunu belirten Çakmak, "Gençlerbirliği'nin vergi sigortayla ilgili yaklaşık 120 milyon liralık bir borcu var. Bunların da taksitlendirilmesiyle ilgili bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah onu da taksite bağlayacağız. Benim için önemli olan devletin alacağı birinci sıradadır. Sporcu alacaklarıyla ilgili yaklaşık 3 milyon Euro'luk geçen sezondan hala devam eden kontratlardan borcumuz var. 1 buçuk-2 milyon Euro'ya yakın da kısım kısım ödediğimiz borç var. FIFA'lık ya da takibe düşmüş dosyalar var. Toplam 5 milyon Euro civarı da 2025-2026 sezonunun sporcu ve davalık dosyaları var. Ben göreve geldiğimde en dikkat ettiğim şey vergi ve sigortayı ödemeye çalışmaktı. Taksite bağlamayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin Mali Krizi - Son Dakika

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