Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Aias Aosman sezonun geri kalanında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Aias Aosman sezonun geri kalanında forma giyemeyecek

Gençlerbirliği\'nin orta saha oyuncusu Aias Aosman sezonun geri kalanında forma giyemeyecek

Gençlerbirliği'nin orta saha futbolcusu Aias Aosman, Ahlatcı Çorum FK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonucu sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, Aosman'ın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve dış menisküs arka boynuzunda yırtık tespit edildiğini belirtti. Aosman'ın en az 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı ve tedavisi için artroskopi planlandığı bildirildi.

07.02.2024 15:51
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Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin orta saha futbolcusu Aias Aosman'ın, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, kırmızı-siyahlı takımın, Ahlatcı Çorum FK ile Eryaman Stadı'nda yaptığı maç sırasında zeminden kaynaklı sakatlık yaşayan Aosman'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aosman'ın MR görüntülemesi ve fizik muayene bulgularında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve dış menisküs arka boynuzunda yırtık saptandığını belirten Dönmez, "Oyuncumuz en az 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacaktır. Tedavisi için artroskopi planlanan sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği, devre arasında Siltaş Yapı Pendikspor'dan transfer ettiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Çorum Belediyespor, Gençlerbirliği, Gürhan Dönmez, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Aias Aosman sezonun geri kalanında forma giyemeyecek - Son Dakika


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